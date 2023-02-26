МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Закон об освобождении туроператоров от НДС в ближайшее время будет внесен Минфином России в Государственную Думу и может быть принят уже в весеннюю сессию, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития. Стало известно, в какие туры отправятся россияне в этом году

Там уточнили, что данный вопрос был рассмотрен во время встречи с туротраслью Бурятии, которая прошла в рамках рабочего визита министра экономического развития Максима Решетникова.

В январе министр экономического развития на совещании у президента России Владимира Путина предложил освободить внутренние туры от уплаты НДС. "Решение было поддержано президентом. В ближайшее время Минфин России должен внести в Государственную Думу проект закона", — сообщили в ведомстве.

"Туристические операторы – это системообразующие игроки в отрасли. Именно они формируют продукт, рассказывают про новые направления, создают спрос и на гостиницы, и на авиакомпании. Нам важно поддержать их, поэтому настаиваем на освобождении от НДС туроператоров, причём с 1 января этого года. Есть консенсус с Государственной Думой по данному вопросу, планируется принять закон в весеннюю сессию", — сказал Решетников, слова которого привели в сообщении.