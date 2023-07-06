МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ в июле намерено внести в Госдуму законопроект о корректировке налогообложения нефтяной отрасли, проект находится в финальной стадии согласования, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на документ, подготовленный Минфином. Раскрыто, почему Саудовская Аравия решила продлить сокращение нефтедобычи

"По данным "Ъ", правительство намерено внести поправки о корректировке параметров налогообложения нефтяной отрасли ко второму чтению в проект об основных направлениях налоговой политики (ОННП), который был принят в первом чтении 20 июня. Проект находится в финальной стадии согласования… Минфину важно, чтобы закон был подписан президентом в июле, иначе его положения не смогут заработать с сентября… Вероятнее всего, комиссия по законопроектной деятельности правительства 10 июля согласует поправки в проект об ОННП, а затем они будут в оперативном порядке приняты Госдумой", — пишет издание.

Согласно законопроекту, нефтекомпании будут получать сокращенные вдвое демпферные выплаты по бензину и дизельному топливу с сентября и до конца 2026 года. Исходно мера была рассчитана лишь на год. Проект также предполагает индексацию индикативных цен на бензин и дизтопливо в формуле демпфера на 3% в 2026 году и увеличение акцизов на бензин и дизтопливо на 4% ежегодно вплоть до 2026 года. При этом предусмотрено продление до конца 2026 года повышенного НДПИ на нефть.

Кроме того, со следующего года на 2027 год перенесен налоговый вычет в 20% от ставки НДПИ для выработанных месторождений, которые входят в периметр третьей группы налога на дополнительный доход (НДД). Такая отсрочка позволит бюджету сэкономить порядка 100 миллиардов рублей в год. Вместо обещанных льгот для выработанных месторождений предусмотрен переход месторождений сверхвязкой нефти в третью группу НДД. Генсек ОПЕК считает Россию важным союзником в стабилизации цен на нефть

Как напоминает газета, с 2021 года льготы на добычу такой нефти были отменены. Теперь в третью группу НДД смогут войти участки, на которых не менее 70% добычи приходится на нефть с вязкостью не менее 10 тысяч миллипаскаль-секунд. При этом для сверхвязкой нефти максимальный размер вычитаемых расходов при расчете НДД увеличен на 1 тысячу рублей на тонну (сейчас для остальных месторождений составляет 7,14 тысячи рублей), что позволит снизить налоговую нагрузку.

Также будет усовершенствована методика определения цен на нефть, применяемая для расчета налогов. Согласно проекту, с сентября НДПИ, НДД и экспортная пошлина будут рассчитываться исходя из максимального дисконта Urals к Brent в 20 долларов за баррель.

А с 2024 года будет введен новый ценовой индикатор от Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи на основе средних экспортных цен на нефть при поставках в порты северо-запада и юга РФ: он будет измеряться в баррелях и увеличиваться на 4 доллара. Соответственно, с этого момента цена для расчета налогов будет определяться исходя из того, что больше — цена СПбМТСБ, Brent за вычетом дисконта или собственно котировка Urals.