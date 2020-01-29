МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 24 января, увеличились на 3,5 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 431,7 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали менее сильного роста этих запасов — на 0,5 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, при этом не изменилась, оставшись на уровне 13 миллионов баррелей в день.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 0,7 миллиона баррелей — до 35,6 миллиона.

Запасы бензина поднялись на 1,2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 261,2 миллиона баррелей. Эксперты ожидали роста на 1,3 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю уменьшились на 1,3 миллиона баррелей, или на 0,9%, составив 144,7 миллиона баррелей. Прогнозировалось снижение на 1,1 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей не изменился, оставшись на отметке в 635 миллионов баррелей, также указывает министерство.