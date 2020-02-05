МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 31 января, увеличились на 3,4 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 435 миллионов баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали менее сильного роста этих запасов — на 2,8 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, сократилась на 100 тысяч, до 12,9 миллиона баррелей в день.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 1,1 миллиона баррелей — до 36,7 миллиона.

Запасы бензина опустились на 100 тысяч баррелей, или менее чем на 0,1%, до 261,1 миллиона баррелей. Эксперты ожидали роста на 2,1 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю уменьшились на 1,5 миллиона баррелей, или на 1%, составив 143,2 миллиона баррелей. Прогнозировалось снижение менее чем на 0,1 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей не изменился, оставшись на отметке в 635 миллионов баррелей, также указывает министерство.