МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. "Газпром нефть" ввела в эксплуатацию первую в Арктике цифровую подстанцию "Север" — основной энергоузел северной части Новопортовского месторождения, сообщается на сайте компании. Глава "Газпром нефти" дал прогноз по восстановлению спроса на нефть

Разработкой месторождения занимается "Газпромнефть-Ямал" (дочернее общество "Газпром нефти"). Строительство объекта велось в рамках нацпроекта Минэнерго России "Разработка и внедрение цифровых электрических подстанций и станций на вновь строящихся и реконструируемых объектах энергетики". "Первая в Арктике цифровая электроустановка была спроектирована под экстремальные климатические условия региона. Формат передачи сигналов обеспечивает максимальную автоматизацию процессов измерения, управления и защиты оборудования. Мониторинг функционирования всех систем ведется удаленно из центральной диспетчерской, расположенной в 26 километрах от новой подстанции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что автоматизированное управление позволяет минимизировать время, затрачиваемое на базовые операции в процессе эксплуатации, и уменьшить влияние человеческого фактора на производственный процесс. Кроме того, благодаря использованию интеллектуальных систем управления и диагностики для обслуживания объекта требуется минимальное количество персонала.

Сообщается, что на сегодняшний день цифровая подстанция уже снабжает энергией две удаленные буровые установки. В январе 2021 года в рамках освоения северной части Новопортовского месторождения к подстанции будет подключена первая кустовая площадка. Как отмечает компания, впоследствии "Север" будет снабжать электроэнергией все производственные и социально-бытовые объекты перспективной зоны развития ямальского актива "Газпром нефти". Российские власти обеспечат Арктику высокоскоростным интернетом

"Строительство цифровой подстанции "Север" — уникальный проект, реализованный командой "Газпромнефть-Ямала" в суровых условиях Заполярья. Благодаря ее запуску мы получили возможность безопасно и эффективно разрабатывать северную часть арктического актива. Создание такого современного и высокотехнологичного объекта — яркий пример трансформации, которая помогает компании значительно повысить безопасность, надежность и эффективность промышленного освоения Арктики", — отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ямала" Алексей Овечкин, слова которого приводятся в сообщении.

Новопортовское месторождение — одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений полуострова Ямал, расположено за Полярным кругом, вдалеке от транспортной трубопроводной инфраструктуры. Круглогодичная отгрузка углеводородов осуществляется с помощью нефтеналивного терминала "Ворота Арктики" в Обской губе. Извлекаемые запасы Новопортовского месторождения категорий C1 и С2 составляют более 250 миллионов тонн нефти и конденсата, а также более 320 миллиардов кубометров газа.