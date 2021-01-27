Цены на нефть ускорили рост в надеже на снижение запасов в США
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем ускорили рост на данных Американского института нефти (API), которые показали неожиданное и значительное снижение запасов сырья в США на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.48 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,61% — до 55,98 доллара за баррель, мартовских — на 0,79%, до 56,35 доллара. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI поднималась на 0,57% — до 52,91 доллара за баррель. Утром нефть дорожала на 0,3%.
В ночь на среду API сообщил, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 22 января сократились на 5,3 миллиона баррелей. Официальная статистика минэнерго США будет опубликована вечером в среду.
При этом аналитики предполагают, что показатель, напротив, вырос — на 0,4 миллиона баррелей. По итогам предыдущей недели (по 15 января) запасы показали рост на 4,4 миллиона баррелей, а до этого показатель снижался пять недель подряд.
Инвесторы также продолжают следить за распространением коронавируса в мире. По данным университета Джонса Хопкинса, за все время выявлено уже более 100 миллионов случаев заражения. Темпы роста заболеваемости остаются тревожными в ряде регионов, что чревато новыми локдаунами. Трейдеры опасаются, что это будет препятствовать восстановлению экономики в целом и спроса на сырье в частности.
"Участники рынка сейчас находятся в режиме ожидания. Они намерены увидеть, как карантинные ограничения будут меняться в ближайшие недели и месяцы, и с каким успехом в странах будет разворачиваться вакцинация от COVID-19", — приводит агентство Рейтер комментарий аналитиков ING.
https://1prime.ru/oil/20210127/832904364.html