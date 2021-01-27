МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем ускорили рост на данных Американского института нефти (API), которые показали неожиданное и значительное снижение запасов сырья в США на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов. Эксперты рассказали, почему может возникнуть дефицит нефти

По состоянию на 12.48 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,61% — до 55,98 доллара за баррель, мартовских — на 0,79%, до 56,35 доллара. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI поднималась на 0,57% — до 52,91 доллара за баррель. Утром нефть дорожала на 0,3%.

В ночь на среду API сообщил, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 22 января сократились на 5,3 миллиона баррелей. Официальная статистика минэнерго США будет опубликована вечером в среду.

При этом аналитики предполагают, что показатель, напротив, вырос — на 0,4 миллиона баррелей. По итогам предыдущей недели (по 15 января) запасы показали рост на 4,4 миллиона баррелей, а до этого показатель снижался пять недель подряд.

Инвесторы также продолжают следить за распространением коронавируса в мире. По данным университета Джонса Хопкинса, за все время выявлено уже более 100 миллионов случаев заражения. Темпы роста заболеваемости остаются тревожными в ряде регионов, что чревато новыми локдаунами. Трейдеры опасаются, что это будет препятствовать восстановлению экономики в целом и спроса на сырье в частности.

"Участники рынка сейчас находятся в режиме ожидания. Они намерены увидеть, как карантинные ограничения будут меняться в ближайшие недели и месяцы, и с каким успехом в странах будет разворачиваться вакцинация от COVID-19", — приводит агентство Рейтер комментарий аналитиков ING.