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2021-01-27T16:54:34+03:00
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2021
https://1prime.ru/oil/20210127/832908178.html
Путин назвал пример продуктивного сотрудничества на рынке нефти
Нефть
Новости
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Действия России, Саудовской Аравии и США по стабилизации мирового рынка нефти является продуктивным примером многостороннего сотрудничества, заявил президент России Владимир... ПРАЙМ, 27.01.2021
нефть, давосский форум, путин, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Действия России, Саудовской Аравии и США по стабилизации мирового рынка нефти является продуктивным примером многостороннего сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин.
"Отмечу роль РФ, Саудовской Аравии и США, ряда других стран в стабилизации мирового энергетического рынка. Такой формат стал продуктивным примером взаимодействия государств с разными, а порой даже абсолютно противоположными оценками глобальных процессов, со своими мировоззренческими позициями", — сказал Путин, выступая в среду в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.
Пандемия коронавируса в прошлом году нанесла сильный удар по рынку нефти. Если в январе 2020 года цена на "черное золото" обновила четырехмесячный максимум на отметке 71,75 доллара за баррель Brent, то уже в марте рухнула до двадцатилетних минимумов. Однако в последствии благодаря взаимодействию США, Саудовской Аравии и России и последовавшими за этим решениями ОПЕК+, ситуацию удалось стабилизировать, и с мая рынок нефти пошел в рост, к концу года полностью компенсировав провал.