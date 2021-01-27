МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Действия России, Саудовской Аравии и США по стабилизации мирового рынка нефти является продуктивным примером многостороннего сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин. Геополитические риски не добавят существенной премии к цене на нефть

"Отмечу роль РФ, Саудовской Аравии и США, ряда других стран в стабилизации мирового энергетического рынка. Такой формат стал продуктивным примером взаимодействия государств с разными, а порой даже абсолютно противоположными оценками глобальных процессов, со своими мировоззренческими позициями", — сказал Путин, выступая в среду в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

Пандемия коронавируса в прошлом году нанесла сильный удар по рынку нефти. Если в январе 2020 года цена на "черное золото" обновила четырехмесячный максимум на отметке 71,75 доллара за баррель Brent, то уже в марте рухнула до двадцатилетних минимумов. Однако в последствии благодаря взаимодействию США, Саудовской Аравии и России и последовавшими за этим решениями ОПЕК+, ситуацию удалось стабилизировать, и с мая рынок нефти пошел в рост, к концу года полностью компенсировав провал.