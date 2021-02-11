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"Лукойл" представит новую долгосрочную стратегию
Нефть
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"Лукойл" весной представит новую долгосрочную стратегию компании, заявил ее президент Вагит Алекперов. "Весной "Лукойл" представит новую долгосрочную стратегию. Она будет... ПРАЙМ, 11.02.2021
лукойл, новости, бизнес, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. "Лукойл" весной представит новую долгосрочную стратегию компании, заявил ее президент Вагит Алекперов.
"Весной "Лукойл" представит новую долгосрочную стратегию. Она будет соответствовать современным вызовам. Я обязательно расскажу, каким мы видим будущее мировой энергетики, какое место в мире будет занимать нефть, и что нам для этого предстоит сделать", — рассказал он на официальной странице "Лукойла" в Instagram.
"Все призывы отказаться от нефти бессмысленны, поверьте — не наступило еще это время", — заявил глава компании.
"Лукойл" в начале января сообщал, что 2021 году продолжит работу по развитию системы углеродного менеджмента и проведет актуализацию долгосрочной стратегии.