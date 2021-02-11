МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. "Лукойл" весной представит новую долгосрочную стратегию компании, заявил ее президент Вагит Алекперов. "Лукойл" обновит долгосрочную стратегию в 2021 году

"Весной "Лукойл" представит новую долгосрочную стратегию. Она будет соответствовать современным вызовам. Я обязательно расскажу, каким мы видим будущее мировой энергетики, какое место в мире будет занимать нефть, и что нам для этого предстоит сделать", — рассказал он на официальной странице "Лукойла" в Instagram.

"Все призывы отказаться от нефти бессмысленны, поверьте — не наступило еще это время", — заявил глава компании.

"Лукойл" в начале января сообщал, что 2021 году продолжит работу по развитию системы углеродного менеджмента и проведет актуализацию долгосрочной стратегии.