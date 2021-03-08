Saudi Aramco максимально повысила цены на нефть для Азии и США
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила апрельские отпускные цены на нефть всех сортов для покупателей из США и Азии, а для клиентов из Европы цены снижены, сообщает агентство Блумберг.
"Saudi Aramco повысила цены для на нефть Arab Light для Азии… на 40 центов за баррель, до 1,4 доллара выше стоимости эталона", — пишет агентство. В сообщении также уточняется, что цены на нефть для США были повышены, а для Европы, наоборот, снижены на 1,7 доллара за баррель.
В то же время агентство отмечает, что отпускные цены были повышены до самого высокого уровня с того момента, как Саудовская Аравия развязала войну цен. "Это говорит о том, что саудовцы ожидают продолжения роста спроса после того, как в четверг ОПЕК+ приняла шокирующее решение сохранить объемы добычи нефти без изменений", — пишет агентство.
В рамках мартовского заседания ОПЕК+ неожиданно принял решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех своих стран. При этом согласован рост добычи для России в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки, Казахстана — на 20 тысяч. Следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) состоится 31 марта, встреча всего альянса ОПЕК+ пройдет 1 апреля.
На фоне решения ОПЕК+ цены на нефть подскочили и ранее превысили максимумы с 8 января в 71 доллар за баррель по марке Brent и 65 долларов за баррель по марке WTI. Сейчас Brent дорожает на 0,78%, до 69,9 доллара за баррель, WTI — на 0,73 доллара за баррель, до 66,54 доллара за баррель.
Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.
https://1prime.ru/oil/20210308/833187707.html