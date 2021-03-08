МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила апрельские отпускные цены на нефть всех сортов для покупателей из США и Азии, а для клиентов из Европы цены снижены, сообщает агентство Блумберг. Цена нефти Brent поднялась выше $71 за баррель

"Saudi Aramco повысила цены для на нефть Arab Light для Азии… на 40 центов за баррель, до 1,4 доллара выше стоимости эталона", — пишет агентство. В сообщении также уточняется, что цены на нефть для США были повышены, а для Европы, наоборот, снижены на 1,7 доллара за баррель.

В то же время агентство отмечает, что отпускные цены были повышены до самого высокого уровня с того момента, как Саудовская Аравия развязала войну цен. "Это говорит о том, что саудовцы ожидают продолжения роста спроса после того, как в четверг ОПЕК+ приняла шокирующее решение сохранить объемы добычи нефти без изменений", — пишет агентство.

В рамках мартовского заседания ОПЕК+ неожиданно принял решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех своих стран. При этом согласован рост добычи для России в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки, Казахстана — на 20 тысяч. Следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) состоится 31 марта, встреча всего альянса ОПЕК+ пройдет 1 апреля. Эксперт рассказал, могут ли США стать зависимыми от российской нефти

На фоне решения ОПЕК+ цены на нефть подскочили и ранее превысили максимумы с 8 января в 71 доллар за баррель по марке Brent и 65 долларов за баррель по марке WTI. Сейчас Brent дорожает на 0,78%, до 69,9 доллара за баррель, WTI — на 0,73 доллара за баррель, до 66,54 доллара за баррель.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.