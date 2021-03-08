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Нефть коррекционно дешевеет после достижения максимумов
Нефть
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Мировые цены на нефть снижаются в понедельник днем после того, как показатели обновили максимум с января прошлого года на фоне решения ОПЕК+ о сохранении текущего уровня добычи... ПРАЙМ, 08.03.2021
нефть, биржи, торги, новости, рынки, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник днем после того, как показатели обновили максимум с января прошлого года на фоне решения ОПЕК+ о сохранении текущего уровня добычи нефти, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.39 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,12%, до 69,28 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,05%, до 66,07 доллара за баррель.
Рано утром по Москве в ходе торгов понедельника стоимость Brent превысила отметку в 71 доллар за баррель. что является максимумом с 8 января 2020 года. Рост цен на нефть стал более уверенным после того, как ОПЕК+ приняла неожиданное решение о сохранении добычи нефти в апреле на текущем уровне для всех своих стран, кроме РФ и Казахстана.
При этом падение цен сдерживают сообщения об эскалации геополитического конфликта в Саудовской Аравии. Накануне хуситы в Йемене нанесли массированный удар по территории Саудовской Аравии с примирением 14 беспилотников и восьми баллистических ракет. В результате ударов были поражены, в том числе, объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в порту Рас-Танура.