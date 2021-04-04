МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Российской Федерации запасов нефти хватит на 58 лет, заявил в беседе с "Российской газетой" заместитель министра природных ресурсов и экологии — руководитель Федерального агентства по недропользованию Роснедра Евгений Киселев. Названы условия падения рубля до новых исторических минимумов

В структуре бюджета страны на текущий 2021 год налоги от добычи полезных ископаемых (в том числе — нефти и газа) должны принести свыше четверти всех доходов казны.

"То есть 25% бесплатного здравоохранения, образования, пенсий и социальных выплат будут профинансированы из прибыли, получаемой государством после освоения богатств недр России", — пишет издание.

Глава Роснедр на вопрос о том, насколько хватит нефти, которая есть сейчас в России, ответил:

"До бесконечности. Этим вопросом задаются уже лет сто пятьдесят. Насколько нам хватит угля? Насколько нам хватит меди? Индустриализация в Америке, поглощение огромного количества стали, цветных металлов для электроники, тяжелой промышленности. Это спекулятивный вопрос".

Он добавил, что за это время чудесным образом уменьшилось содержание золота, извлекаемого из недр, в сто раз.

"Раньше не смотрели даже и близко на запасы с содержанием меньше десяти грамм на тонну, а сейчас спокойненько работаем на содержаниях одна десятая грамм на тонну по золоту. То же самое по меди происходит. То же самое происходит по нефти и газу. Человечество развивается, качество месторождений ухудшается", — пояснил он.

Не было ни одного года, когда бы Роснедра не рапортовало, что прирост запасов по нефти и газу фиксируется больше, чем объемы добычи.

"При текущем уровне развития технологий извлекаемых запасов нефти хватит на 58 лет. Рентабельных из них, в соответствии с данными инвентаризации запасов, хватит на 19 лет", — отметил он и пояснил, что это условные, индикативные показатели.

Развитие технологий этот рубеж будет постоянно отодвигать.