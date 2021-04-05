МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. ЛУКОЙЛ предупредил власти РФ о возможном сокращении инвестиций или даже консервации крупного нефтяного месторождения имени Корчагина на Каспии из-за внеплановой отмены льготы по экспортной пошлине в конце 2020 года, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо главы компании Вагита Алекперова первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Чтобы избежать этого, компания предлагает два альтернативных варианта компенсации льготы. Цены на нефть снижаются в пределах 1%

Как отмечает издание, в конце 2020 года правительство увеличило налоговую нагрузку на нефтяников, отменив ряд льгот ради пополнения бюджета. По словам источников издания, у "Лукойла" оставалось около 2 миллионов тонн льготируемых объемов по экспортной пошлине, и потери компании можно оценить в 10 миллиардов рублей при текущем курсе рубля и цене нефти. В компании на запрос газеты не ответили, а в секретариате Белоусова отказались от комментариев.

В письме глава ЛУКОЙЛа предлагает два альтернативных варианта компенсации льготы: перевести актив во вторую группу месторождений по НДД (это потребует внесения поправок в законы), либо продлить каникулы по НДПИ.

Вторая группа была создана, чтобы компании переводили на НДД как раз активы с льготой по экспортной пошлине, отмечает издание. Однако с месторождением имени Корчагина так сделать нельзя. Во-первых, НДД не распространяется на шельфовые месторождения. Алекперов просит изменить это через поправки в Налоговый кодекс. Во-вторых, актив находится на одном лицензионном участке с рядом других объектов, в частности, с месторождением имени Филановского, которое имеет льготы как новое морское месторождение (на них НДД не распространяется). При этом в НДД можно перевести только лицензионный участок целиком. Путин наградил орденами троих топ-менеджеров "Лукойла"

Глава "Лукойла" пишет, что Минприроды согласовывает поправки к закону о недрах, которые дадут возможность разделения лицензии на Каспии. Это позволило бы выделить месторождение имени Корчагина в самостоятельный участок. Однако необходимо, чтобы изменения в закон о недрах вступили до июля, иначе компания может не успеть перевести месторождение на НДД до последнего срока — конец 2021 года. Есть риск, что поправки не будут приняты так быстро. Поэтому в качестве альтернативы компания предлагает продлить каникулы по НДПИ для месторождения на пять лет или до достижения накопленной добычи в 20 миллионов тонн.

При полной отмене льгот добыча на месторождении станет операционно убыточной, предупреждает "Лукойл". "Для минимизации финансовых потерь оценивается возможность консервации месторождения, что наряду с технологическими рисками и ухудшением экономики региона может привести к снижению доходов государства, негативному эффекту на экономику региона, включая поставщиков и подрядчиков", — говорится в письме.

Минфин против перевода месторождения на НДД, отмечая, что на Каспии уже действует ряд льгот: возможно применение режима первой группы НДД, а для новых месторождений предусмотрены пониженные ставки НДПИ и экспортной пошлины. "Внутренняя норма доходности его разработки превышает 16,3%, что является хорошим показателем, который соответствует установленному правительством целевому уровню и свидетельствует о достаточности уже предоставленных льгот", — заявили изданию в Минфине.

В Минприроды поддерживают выделение участка недр с месторождением, т.к. это "открывает возможность для получения компанией существенных налоговых льгот, которые будут способствовать освоению месторождения в сложных условиях". В министерстве добавили, что законопроект проходит рассмотрение в правительстве, до конца весенней сессии его планируется внести в Госдуму.