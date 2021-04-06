МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 62,28 доллара за баррель с прежних 60,67 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA. В США предрекают вторжение России

Также EIA повысило прогноз средней цены Brent и на будущий год – до 60,49 доллара за баррель с 58,51 доллара.

Кроме того, прогноз EIA средней цены на нефть марки WTI на 2021 год повышен до 58,89 доллара за баррель против мартовской оценки в 57,24 доллара, а на 2022 год – до 56,74 доллара за баррель с 54,75 доллара.

Помимо этого, Минэнерго США понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам 2021 года на 0,11 миллиона баррелей в день, до 11,04 миллиона, а прогноз на 2022 год — на 0,16 миллиона, до 11,86 миллиона баррелей в день.

В марте минэнерго повысило прогноз добычи нефти в 2021 году до 11,15 миллиона баррелей в сутки и улучшило прогноз на 2022 год — до 12,02 миллиона баррелей в день.

Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,31 миллиона баррелей в сутки.

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