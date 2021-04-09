МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Высокие налоги и истощение месторождений могут привести к постоянному снижению добычи нефти, сообщил "Коммерсант". В таких условиях Россия больше никогда не выйдет на уровень добычи 2019 года в 561 млн тонн.

Данный прогноз, разработанный Минэнерго, рассматривается в качестве основного в проекте генеральной схемы нефтяной отрасли до 2035 года. Нефть дешевеет на опасениях за спрос на сырье

Сообщается, что в проект включены и более оптимистичные варианты развития событий. Однако у них есть общая черта, все они подразумевают снижение добычи нефти.

Аналитики считают, что политика государства — основной фактор в этом вопросе. Задача государства — выйти на комфортный уровень добычи, регулируя налоговую нагрузку.

Как уточняет издание, ссылаясь на генеральную схему, добыча к 2029 году вырастет до 554 млн тонн, после чего снизится на 18%, до 471 млн тонн к 2015 году.

"Предполагается, что пик добычи будет обеспечен выходом месторождений с текущими льготами по НДПИ на максимальный уровень производства", — сообщает издание. Добыча нефти в России может остаться на текущем уровне

Уточняется, что проект генсхемы внесен в Кабмин. Его могут рассмотреть 22 числа.

В Минэнерго от комментариев отказались.

Как сообщил "Ъ", в проект генсхемы заложено несколько сценариев нефтедобычи. Все они подразумевают завершение действующей сделки ОПЕК+ в 2022 году.

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