СМИ: Россия вряд ли повторит нефтяной рекорд 2019 года
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Высокие налоги и истощение месторождений могут привести к постоянному снижению добычи нефти, сообщил "Коммерсант". В таких условиях Россия больше никогда не выйдет на уровень добычи 2019 года в 561 млн тонн.
Данный прогноз, разработанный Минэнерго, рассматривается в качестве основного в проекте генеральной схемы нефтяной отрасли до 2035 года.
Сообщается, что в проект включены и более оптимистичные варианты развития событий. Однако у них есть общая черта, все они подразумевают снижение добычи нефти.
Аналитики считают, что политика государства — основной фактор в этом вопросе. Задача государства — выйти на комфортный уровень добычи, регулируя налоговую нагрузку.
Как уточняет издание, ссылаясь на генеральную схему, добыча к 2029 году вырастет до 554 млн тонн, после чего снизится на 18%, до 471 млн тонн к 2015 году.
"Предполагается, что пик добычи будет обеспечен выходом месторождений с текущими льготами по НДПИ на максимальный уровень производства", — сообщает издание.
Уточняется, что проект генсхемы внесен в Кабмин. Его могут рассмотреть 22 числа.
В Минэнерго от комментариев отказались.
Как сообщил "Ъ", в проект генсхемы заложено несколько сценариев нефтедобычи. Все они подразумевают завершение действующей сделки ОПЕК+ в 2022 году.
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