МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Россия в марте увеличила добычу только нефти (без конденсата) на 12,1% по сравнению с предыдущим месяцем, до 40,1 миллиона тонн, сообщает Росстат.

"Нефти без газового конденсата в марте добыто 40,1 миллиона тонн, что на 10,5% меньше, чем в марте 2020 года. По сравнению с февралем 2021 года добыто на 12,1% больше", — сообщает ведомство.

При этом добыча нефти вместе с газовым конденсатом в марте составила 43,2 миллиона тонн, сократившись в годовом выражении на 9,5%. По сравнению с февралем добыча выросла на 11,8%.

"За первый квартал 2021 года добыто 125 миллионов тонн нефти, включая газовый конденсат, что на 11% меньше, чем в первом квартале 2020 года", — также уточняет Росстат. Цены на нефть вернулись к росту на общем оптимизме

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере его восстановления ограничения корректировались, и на этот март составляли 7,05 миллиона баррелей в сутки, а на апрель составляют 6,9 миллиона баррелей в сутки.

Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

В сделке учитывается только нефть, без конденсата. При этом в марте возможность слегка нарастить добычу была только у России и Казахстана.

Так, в отчетном месяце Россия могла добывать до 9,249 миллиона баррелей в сутки. Как следует из данных Росстата, при переводе на среднесуточную добычу в баррелях с использованием коэффициента 7,33, Россия в марте добывала примерно 9,48 миллиона тонн.

Минэнерго РФ ранее неоднократно подчеркивало, что методика подсчета показателей в рамках ОПЕК+ у стран соглашения основывается на широком диапазоне данных, а само ведомство для различных месторождений использует разные коэффициенты перевода.

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