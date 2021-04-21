МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 апреля, выросли на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,1%, и достигли 493 миллионов баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Стоимость нефти снижается на опасениях вокруг спроса

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали, наоборот, снижения показателя на 2,9 миллиона баррелей, до 489,54 миллиона.

Стратегический резерв нефти в стране снизился на 0,7 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 635,9 миллиона баррелей, также сообщает министерство.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетную неделю снизились до 45,4 миллиона с 46,7 миллиона баррелей.

Запасы бензина в США за неделю выросли на 0,1 миллиона баррелей (менее чем на 0,1%), до 235 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,7% — до 142,4 миллиона. Прогнозировалось снижение на 0,96 миллиона баррелей. Добыча нефти в Азербайджане в первом квартале снизилась на 6%

ДОБЫЧА

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 16 апреля, сохранилась на уровне предыдущей недели в 11 миллионов баррелей в сутки, говорится в обзоре минэнерго США.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11 миллионов баррелей в сутки.

Добыча нефти в стране в 2020 году составила в среднем 11,315 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в феврале составила 10,28 миллиона баррелей в сутки, в марте — 10,84 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 6 апреля понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам 2021 года до 11,04 миллиона, а прогноз на 2022 год — до 11,86 миллиона баррелей в день.