МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Крупные нефтяные компании России и мира не будут спешить менять свои названия из-за ужесточения мировой климатической повестки, так как это дорогостоящее мероприятие, им будет выгоднее создавать отдельные "зеленые" подразделения, заявил РИА Новости замруководителя направления "Климат и зеленая энергетика" Центра стратегических разработок (ЦСР) Олег Колобов.

Российские нефтяные компании могут быть вынуждены сменить названия в ближайшее время из-за перехода на низкоуглеродные технологии или превратиться из нефтяных в энергетические, основанные на "зеленых" способах добычи энергии, говорил ранее постоянный член межведомственной рабочей группы при администрации президента РФ по вопросам изменения климата и обеспечения устойчивого развития Михаил Юлкин. Запасы нефти в США за неделю неожиданно выросли

Юлкин напоминал, что так сделали уже многие мировые нефтяные гиганты, например норвежская Statoil стала Equinor, а датская Dong Energy — Ørsted. Колобов пояснил РИА Новости, что в ответ на ужесточение международной климатической повестки многие нефтегазовые компании стремятся диверсифицировать бизнес.

Они все больше инвестируют в "зеленые" технологии (ВИЭ-генерация, водород, технологии улавливания и хранения CO2) и создают собственные "зеленые" подразделения. Экологи хотят остановить прокладку "Северного потока 2"

"Изменение названий не носит массового характера среди нефтегазовых компаний, а, скорее, является исключением. Крупные международные нефтегазовые компании, включая частные североамериканские, а также национальные ближневосточные, латиноамериканские и китайские, не спешат менять свои названии, несмотря на работу по диверсификации своего бизнеса. Аналогичная ситуация наблюдается и в России", — прокомментировал эксперт ЦСР.

Он объяснил, что частично это связано с дороговизной ребрендинга, особенно для нефтегазовых компаний, во владении которых находится обширная сеть АЗС. "Более целесообразным с точки зрения расходов при сохранении добычи, транспортировки, переработки и сбыта углеводородов в качестве основного вида деятельности является создание отдельного подразделения или компании", — заключил Колобов.

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