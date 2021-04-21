Эксперт: нефтяные компании России не переименуют под давлением экологов
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Крупные нефтяные компании России и мира не будут спешить менять свои названия из-за ужесточения мировой климатической повестки, так как это дорогостоящее мероприятие, им будет выгоднее создавать отдельные "зеленые" подразделения, заявил РИА Новости замруководителя направления "Климат и зеленая энергетика" Центра стратегических разработок (ЦСР) Олег Колобов.
Российские нефтяные компании могут быть вынуждены сменить названия в ближайшее время из-за перехода на низкоуглеродные технологии или превратиться из нефтяных в энергетические, основанные на "зеленых" способах добычи энергии, говорил ранее постоянный член межведомственной рабочей группы при администрации президента РФ по вопросам изменения климата и обеспечения устойчивого развития Михаил Юлкин.
Юлкин напоминал, что так сделали уже многие мировые нефтяные гиганты, например норвежская Statoil стала Equinor, а датская Dong Energy — Ørsted. Колобов пояснил РИА Новости, что в ответ на ужесточение международной климатической повестки многие нефтегазовые компании стремятся диверсифицировать бизнес.
Они все больше инвестируют в "зеленые" технологии (ВИЭ-генерация, водород, технологии улавливания и хранения CO2) и создают собственные "зеленые" подразделения.
"Изменение названий не носит массового характера среди нефтегазовых компаний, а, скорее, является исключением. Крупные международные нефтегазовые компании, включая частные североамериканские, а также национальные ближневосточные, латиноамериканские и китайские, не спешат менять свои названии, несмотря на работу по диверсификации своего бизнеса. Аналогичная ситуация наблюдается и в России", — прокомментировал эксперт ЦСР.
Он объяснил, что частично это связано с дороговизной ребрендинга, особенно для нефтегазовых компаний, во владении которых находится обширная сеть АЗС. "Более целесообразным с точки зрения расходов при сохранении добычи, транспортировки, переработки и сбыта углеводородов в качестве основного вида деятельности является создание отдельного подразделения или компании", — заключил Колобов.
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