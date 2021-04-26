МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ в новых климатических реалиях может стать бессрочным, заявил вице-президент и совладелец "Лукойла" Леонид Федун. Новак назвал главную задачу ОПЕК+ на встрече 28 апреля

Сделка ОПЕК+ — "на длительную историческую перспективу", а "в условиях новых климатических реалий, может быть, она даже навсегда", сказал Федун в интервью РБК.

В прошлом году в условиях пандемии цены на российскую нефть марки Urals падали в четыре раза, до 18 долларов за баррель, а фьючерсы на американскую WTI впервые в истории опускались ниже нуля. Участникам нефтяного рынка "удалось пройти по грани" и "избежать катастрофы", отметил Федун. По его словам, если рынок не корректируется в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса, это может быть "чрезвычайно больно и печально для всех участников".

Федун напомнил, что благодаря сделке ОПЕК+, которая позволила скорректировать рынок и убрать с него излишки нефти, Россия получила за неполный 2020 год более 2 триллионов рублей дополнительных доходов. "Нет никакой альтернативы регулированию рынка со стороны картелей", — заявил он. Эксперты допустили, что США примут закон против ОПЕК

Ранее агентство Fitch оценивало дополнительные доходы российских компаний и бюджета от повышения мировых цен на нефть в результате сделки ОПЕК+ в 30–40 миллиардов долларов (2,25-3 триллиона рублей по текущему курсу ЦБ), отмечает издание.

Обновленное соглашение ОПЕК+ действует с 1 мая 2020 года. Из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией, альянс в мае прошлого года сократил свою добычу на рекордные 9,7 миллиона баррелей в сутки. В зависимости от ситуации на рынке ОПЕК+ корректирует ограничения добычи в рамках сделки. Так, на этот апрель они составляют 6,9 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

С мая ОПЕК+ согласовал дальнейшее уменьшение объема сокращаемой добычи — до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня — до 6,2 миллиона, с июля — до 5,76 миллиона. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в апреле составляют 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — 7,3 миллиона, в июне — 6,6 миллиона, и в июле — 5,76 миллиона баррелей в сутки.