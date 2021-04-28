МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 апреля, выросли менее чем на 0,1%, или на 0,1 миллиона баррелей, и достигли 493,1 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Эксперт рассказал, что будет с ценами на нефть летом

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателя на 0,6 миллиона баррелей, до 493,6 миллиона.

Стратегический резерв нефти в стране снизился на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,2%, до 634,5 миллиона баррелей, также сообщает министерство.

При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетную неделю выросли до 46,1 миллиона с 45,4 миллиона баррелей.

Запасы бензина в США за неделю выросли на 0,1 миллиона баррелей (менее чем на 0,1%), до 235,1 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0,51 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 3,3 миллиона баррелей, или на 2,3% — до 139 миллионов. Прогнозировалось снижение на 0,65 миллиона баррелей.

ДОБЫЧА

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 23 апреля, снизилась на 100 тысяч баррелей, до 10,9 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре. Новак рассказал об оптимизме на рынке нефти

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,95 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в стране в 2020 году составила в среднем 11,315 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в феврале составила 10,28 миллиона баррелей в сутки, в марте — 10,84 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 6 апреля понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам 2021 года до 11,04 миллиона, а прогноз на 2022 год — до 11,86 миллиона баррелей в день.