МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть вечером во вторник перешли к росту, в то время как трейдеры оценивают новости о восстановлении работы трубопровода Colonial Pipeline в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.21 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,22%, до 68,47 доллара, июньских фьючерсов на WTI — на 0,37%, до 65,16 доллара за баррель. Минутами ранее нефть дешевела. Экспорт нефти через систему КТК за апрель снизился

Цены на нефть перешли к росту вечером во вторник после дневного снижения. Дневное удешевление этого вида сырья также было связано с сообщениями о перспективах возобновления поставок нефтепродуктов по американскому трубопроводу Colonial Pipeline.

Компания, которой принадлежит Colonial Pipeline, в пятницу узнала, что стала жертвой кибератаки, и отключила некоторые системы, чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы. Компания надеется восстановить работу к концу недели.

Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США. Также ситуация и влияет на краткосрочный спрос на нефтяное сырьё в стране.

"Рынок теперь ожидает постепенного решения с Colonial Pipeline, при этом часть мощностей системы уже введена в работу", — приводит газета Wall Street Journal наблюдение аналитика Rystad Energy Луиз Диксон (Louise Dickson).

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