МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Добыча нефти "Лукойла" за первый квартал 2021 года без учета проекта "Западная Курна 2" снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,2%, до 18,8 миллиона тонн, сообщила компания. "Роснефть" в начале года увеличила объемы добычи нефти и газа

"В первом квартале 2021 года добыча нефти без учета проекта "Западная Курна 2" составила 18,8 миллиона тонн, что в среднесуточном выражении на 2,4% больше уровня четвертого квартала 2020 года и на 11,2% меньше уровня первого квартала 2020 года", — говорится в сообщении.

Как отмечает компания, динамика добычи нефти связана с заключенным в апреле 2020 года соглашением ОПЕК+, которое привело к ограничению объемов добычи нефти группы на территории России и по некоторым международным проектам. В частности, в связи с соглашением добыча нефти группой в РФ в мае 2020 года была сокращена примерно на 310 тысяч баррелей в сутки, или на 19%, по сравнению с уровнем первого квартала 2020 года, а затем постепенно восстанавливалась. В результате, в первом квартале 2021 года добыча нефти группой в России была примерно на 130 тысяч баррелей в сутки выше уровня мая 2020 года.

Добыча высоковязкой нефти на Ярегском месторождении и пермо-карбоновой залежи Усинского месторождения выросла на 4,3% в годовом выражении, до 1,3 миллиона тонн. В Каспийском море на месторождениях им В. Филановского и им Ю. Корчагина благодаря реализации программ бурения суммарная добыча нефти и газового конденсата составила 1,9 миллиона тонн, что на 1,6% выше уровня первого квартала 2020 года. Продолжается обустройство месторождения им В.И. Грайфера, идет прокладка подводных трубопроводов и кабельных линий, на верфях идет строительство верхних строений платформ. Нефть дорожает на снижении курса доллара

Среднесуточная добыча углеводородов группой без учета проекта "Западная Курна 2" снизилась на 7,6%, составив 2,152 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Добыча газа составила 8,8 миллиарда кубометров, что в среднесуточном выражении на 5,6% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем нефтепереработки компании уменьшился на 15,5% в годовом выражении, до 14,4 миллиона тонн, что связано с плановыми ремонтами и оптимизацией загрузки некоторых заводов в соответствии с конъюнктурой, поясняет компания.