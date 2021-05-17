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Около 100 тонн нефтепродуктов вылилось из трубопровода "Лукойла" в Коми
Нефть
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Около 100 тонн нефтесодержащей жидкости попало в грунт и воду из-за аварии на трубопроводе компании "Лукойл" в Коми, площадь загрязнения составила 1,3 гектара, сообщила на своей... ПРАЙМ, 17.05.2021
коми, экология, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Около 100 тонн нефтесодержащей жидкости попало в грунт и воду из-за аварии на трубопроводе компании "Лукойл" в Коми, площадь загрязнения составила 1,3 гектара, сообщила на своей странице в Instagram глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
На прошлой неделе главное управление МЧС по Коми сообщило об обнаружении радужной пленки в реке Колва в 130 километрах от Усинска. Пресс-служба "Лукойла" заявила, что на место утечки направлен персонал для ее локализации.
Как поясняет Радионова, 11 мая в службу поступил сигнал о разливе нефтесодержащей жидкости в Коми в районе реки Колва. Содержание нефти в такой жидкости составляет 40-50%.
"Площадь загрязненных земель из-за аварии порядка 1,3 гектара, еще 0,3 гектара нарушено тяжелой техникой из-за проводимых работ. Объем "пролитого" на грунт порядка 100 тонн, из них 9 тонн попало в реку. Данные предварительные, узлов учета нигде нет, и все мы считаем расчетным методом", — отмечает Радионова, добавляя, что работа на этой части месторождения остановлена.