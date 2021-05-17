С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — ПРАЙМ. Утечка нефтепродуктов, возникшая после разгерметизации трубопровода в Ненецком округе и вызвавшая загрязнение грунта и воды в Коми, локализована, сообщают республиканские власти. Регионы выходят на рынок облигаций

На прошлой неделе главное управление МЧС по Коми сообщило об обнаружении радужной пленки в реке Колва в 130 километрах от Усинска. Пресс-служба "Лукойла" заявила, что на место утечки направлен персонал для ее локализации. Как заявила в понедельник глава Росприроднадзора Светлана Радионова, из-за аварии на трубопроводе в грунт и воду в Коми попало около 100 тонн нефтесодержащей жидкости, площадь загрязнения составила 1,3 гектара. При этом, по предварительным данным властей Коми, количество нефти, которая разлилась в районе Усинска в Колве, составляет около 9 тонн.

"Утечка нефтепродуктов на территории республики Коми локализована… Пятна с поверхности воды рек уберут в ближайшую неделю", — говорится в видео, которое опубликовано в официальном Telegram-канале Коми.

Как уточняют региональные власти, отбор проб воды в зоне экологической аварии проводится специалистами Роспотребнадзора три раза в сутки. "Превышающих показателей не обнаружено", — информирует администрация Коми.

"Сейчас идет работа всеми силами и средствами, которые занимаются абсорированием данных территорий, то есть обеззараживанием и утилизацией той нефтесмеси, которая попала в воду", — сказал глава минприроды Коми Алексей Кузнецов на видео.

По его словам, прибрежные территории планируется очистить от загрязнения "за месяц-полтора".