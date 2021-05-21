МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. "Лукойл" перевел часть своих активов по электроэнергетике на специально созданную для этого дочернюю структуру для снижения своего углеродного следа, следует из материалов ЕГРЮЛ. "Лукойл" в первом квартале сократил добычу нефти на 11,2%

Так, 19 мая "ВДК-энерго" получил ряд энергоактивов "Лукойла" на юге России, среди них — "Волгодонские тепловые сети", "Лукойл-Астраханьэнерго", "Лукойл-Волгоградэнерго", "Лукойл-Кубаньэнерго", "Лукойл-Ростовэнерго", "Ростовские тепловые сети", указано в ЕГРЮЛ. Также "ВДК-энерго" стал владельцем компании "Лукойл-центр управления активами", которая производит электроэнергию и торгует ей.

Согласно ЕГРЮЛ "ВДК-энерго" была учреждена в январе этого года компанией "Лукойл".

В марте глава дирекции по энергетике "Лукойла" Василий Зубакин в ходе конференции Московской школы управления "Сколково" "Низкоуглеродный диалог" рассказал, что компания собирается выделить из своего состава предприятия по тепло- и электрогенерации, которые работают на углеводородном топливе. По словам топ-менеджера, выделение из состава группы те виды бизнеса, которые имеют низкую маржинальность и при этом дают большие выбросы — вариант декарбонизации для "Лукойла". "Лукойл" завершает устранение последствий нефтеразлива в Коми

Также в марте "Лукойл" создал дирекцию по энергетике, которая занимается проектами в сфере электроэнергетики, в том числе на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ).

"Лукойл" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.