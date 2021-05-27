МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. "Лукойл" ожидает добычу нефти по итогам года примерно на прошлогоднем уровне — 73,5 миллиона тонн, сообщил топ-менеджер компании.

"Наша добыча нефти в РФ должна сохраниться на уровне примерно в 73,5 миллиона тонн — это уровень 2020 года", — сказал топ-менеджер в ходе время телефонной конференции.

При это он добавил, что "Лукойл" ожидает, что добыча жидких углеводородов в России не изменится год к году. "Хотя ранее мы ожидали некоторого снижения добычи из-за того, что уровень первых четырех месяцев 2020 года, по апрель включительно, он был высокий", — добавил он.