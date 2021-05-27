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"Лукойл" ожидает добычу нефти примерно на уровне 2020 года
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"Лукойл" ожидает добычу нефти по итогам года примерно на прошлогоднем уровне — 73,5 миллиона тонн, сообщил топ-менеджер компании. "Наша добыча нефти в РФ должна сохраниться на... ПРАЙМ, 27.05.2021
добыча нефти, лукойл, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. "Лукойл" ожидает добычу нефти по итогам года примерно на прошлогоднем уровне — 73,5 миллиона тонн, сообщил топ-менеджер компании.
"Наша добыча нефти в РФ должна сохраниться на уровне примерно в 73,5 миллиона тонн — это уровень 2020 года", — сказал топ-менеджер в ходе время телефонной конференции.
При это он добавил, что "Лукойл" ожидает, что добыча жидких углеводородов в России не изменится год к году. "Хотя ранее мы ожидали некоторого снижения добычи из-за того, что уровень первых четырех месяцев 2020 года, по апрель включительно, он был высокий", — добавил он.