МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Хедж-фонд Engine No 1, получивший два места в совете ExxonMobil, намерен добиваться того, чтобы американский нефтегазовый гигант сократил добычу нефти, пишет газета Financial Times. Запасы нефти в США за неделю снизились больше прогноза

"Инвесторы-активисты, которые ссылались на опасность изменения климата… заявили, что нефтяному гиганту потребуется сократить добычу нефти", — пишет издание.

Как сообщает газета, это указывает на их намерение продолжать оказывать давление на руководство, чтобы повлиять на стратегию компании.

Газета сообщила, что хедж-фонд не призывает ExxonMobil повторять стратегию, нацеленную на возобновляемые источники энергии, как, например, у BP. Вместо этого Engine No 1 даст компании время для разработки новой стратегии, поскольку "энергетический переход, происходящий быстрее ожиданий, не оправдал долгосрочных оценок спроса на нефть ExxonMobil", цитирует газета представителя Engine No 1 Чарли Пеннера (Charlie Penner).

Впрочем, по словам другого представителя фонда Криса Джеймса (Chris James), стремления фонда направлены не только на вопросы климата, но и на финансовые показатели компании. "Наша идея состояла в том, что это будет иметь позитивное влияние на акции", — заявил он.

ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техаc — крупнейшая частная нефтяная компания в мире и одна из крупнейших по размеру капитализации.