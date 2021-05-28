МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Wintershall Dea передает свою долю в 50% в "Волгодеминойл" (совместном предприятии с дочерним предприятием "Лукойла" "Ритэк") партнеру по СП, сообщила немецкая нефтегазовая компания. СМИ: активисты в США добиваются снижения нефтедобычи ExxonMobil

"СП "Волгодеминойл", совместное предприятие Wintershall Dea и ООО "Ритэк", дочернего общества ПАО "Лукойл", переходит в единоличное владение ООО "Ритэк". 27 мая 2021 года Wintershall Dea по обоюдному согласию сторон передала свою долю в проекте, равную 50 процентам, многолетнему партнеру на юге России. Данный шаг уже одобрен Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ. В будущем ООО "Ритэк" будет самостоятельно управлять ООО СП "Волгодеминойл"", — говорится в сообщении.

Передача доли участия в проекте осуществляется в рамках стратегии Wintershall Dea, которая предусматривает в России оптимизацию затрат на добычу с акцентом на газовые и газоконденсатные активы.

"Волгодеминойл" основано в 1992 году, старейшее совместное российско-германское предприятие по добыче углеводородов. Компания осуществляет деятельность в четырнадцати районах Волгоградской области и двух районах Саратовской области, и ведет добычу нефти и газа на двенадцати месторождениях. В марте 2021 года предприятием была добыта одиннадцатимиллионная тонна нефти.