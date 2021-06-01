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США продали захваченную у Ирана нефть
Нефть
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Американские власти выручили $110 миллионов за партию иранской нефти объемом в два миллиона баррелей. Как пишет РБК, это сырье находилось на захваченном в феврале текущего года у... ПРАЙМ, 01.06.2021
нефть, сша, иран, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Американские власти выручили $110 миллионов за партию иранской нефти объемом в два миллиона баррелей. Как пишет РБК, это сырье находилось на захваченном в феврале текущего года у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) танкере Achilleas.
Корабль, который шел под флагом Либерии, был остановлен по подозрению в перевозке сырья из Ирана под видом иракской нефти.
По мнению прокуроров США, нефть шла в Китай. Конечную выгоду должен был получить государственный Корпус стражей исламской революции, который на территории США считают террористической организацией.
Вырученные при продаже нефти деньги были отправлены на специальный счет в банке. Предполагается, что они будут потрачены на удовлетворение судебных исков, которые граждане США подали к Ирану.
Это второй случай продажи Соединенными Штатами изъятой нефти за последние полгода: в октябре 2020 года США продали 1,11 миллиона баррелей с четырех танкеров, которые следовали в Венесуэлу. За них страна выручила $40 миллионов, деньги переведены на тот же счет.