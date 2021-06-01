МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Американские власти выручили $110 миллионов за партию иранской нефти объемом в два миллиона баррелей. Как пишет РБК, это сырье находилось на захваченном в феврале текущего года у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) танкере Achilleas. Рубль взлетел в рейтинге 36 основных мировых валют

Корабль, который шел под флагом Либерии, был остановлен по подозрению в перевозке сырья из Ирана под видом иракской нефти.

По мнению прокуроров США, нефть шла в Китай. Конечную выгоду должен был получить государственный Корпус стражей исламской революции, который на территории США считают террористической организацией.

Вырученные при продаже нефти деньги были отправлены на специальный счет в банке. Предполагается, что они будут потрачены на удовлетворение судебных исков, которые граждане США подали к Ирану.

Это второй случай продажи Соединенными Штатами изъятой нефти за последние полгода: в октябре 2020 года США продали 1,11 миллиона баррелей с четырех танкеров, которые следовали в Венесуэлу. За них страна выручила $40 миллионов, деньги переведены на тот же счет.