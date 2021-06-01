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Глава МЭА рассказал, когда ожидается восстановление спроса на нефть
Нефть
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Спрос на нефть может вернуться к докризисным отметкам примерно через год, такое мнение высказал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью... ПРАЙМ, 01.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Спрос на нефть может вернуться к докризисным отметкам примерно через год, такое мнение высказал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью агентству Блумберг.
"В следующие шесть месяцев мы увидим сильное восстановление потребления нефти в США, Китае и Европе, а мировой спрос может вернуться к докризисному уровню через год или около того", — приводит агентство слова Бироля.
По его мнению, если ОПЕК+ не увеличит добычу позже в текущем году, разрыв между предложением и спросом может увеличиться, способствуя росту цен на сырье.
Кроме того, Бироль считает, что нефтяной рынок ожидают "непростые годы", поскольку энергетический переход вызывает значительные изменения.
В марте МЭА прогнозировало, что глобальный спрос на нефть восстановится до уровня 2019 года не ранее 2023 года. В текущем году, по последнему прогнозу организации, рост мирового спроса на нефть составит 5,4 миллиона баррелей в сутки.