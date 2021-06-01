МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Спрос на нефть может вернуться к докризисным отметкам примерно через год, такое мнение высказал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью агентству Блумберг.

"В следующие шесть месяцев мы увидим сильное восстановление потребления нефти в США, Китае и Европе, а мировой спрос может вернуться к докризисному уровню через год или около того", — приводит агентство слова Бироля.

По его мнению, если ОПЕК+ не увеличит добычу позже в текущем году, разрыв между предложением и спросом может увеличиться, способствуя росту цен на сырье. Нефть дорожает на 2-3% в ожидании новостей по сделке ОПЕК+

Кроме того, Бироль считает, что нефтяной рынок ожидают "непростые годы", поскольку энергетический переход вызывает значительные изменения.

В марте МЭА прогнозировало, что глобальный спрос на нефть восстановится до уровня 2019 года не ранее 2023 года. В текущем году, по последнему прогнозу организации, рост мирового спроса на нефть составит 5,4 миллиона баррелей в сутки.