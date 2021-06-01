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https://1prime.ru/oil/20210601/833813306.html
"Транснефть" в июне планирует объем прокачки в 36,7 миллионов тонн
Нефть
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"Транснефть" планирует в июне прокачать по своей трубопроводной системе 36,7 миллиона тонн нефти, в том числе российской — 35,16 миллиона тонн, сообщил журналистам советник... ПРАЙМ, 01.06.2021
транснефть, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. "Транснефть" планирует в июне прокачать по своей трубопроводной системе 36,7 миллиона тонн нефти, в том числе российской — 35,16 миллиона тонн, сообщил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.
"О планах на июнь. Всего предполагается поставить 36 700 тысяч тонн нефти, в том числе 35 160 тысяч тонн российской нефти", — сказал Демин.
При этом в мае ожидалось, что всего поставки нефти по системе "Транснефти" составят 37,43 миллиона тонн, в том числе российской — 35,95 миллиона тонн.