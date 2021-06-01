МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. "Транснефть" планирует в июне прокачать по своей трубопроводной системе 36,7 миллиона тонн нефти, в том числе российской — 35,16 миллиона тонн, сообщил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.

"О планах на июнь. Всего предполагается поставить 36 700 тысяч тонн нефти, в том числе 35 160 тысяч тонн российской нефти", — сказал Демин.

При этом в мае ожидалось, что всего поставки нефти по системе "Транснефти" составят 37,43 миллиона тонн, в том числе российской — 35,95 миллиона тонн.