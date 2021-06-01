МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Ситуация на мировом рынке нефти улучшается, однако еще остаются риски из-за высокой неопределенности, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. ОПЕК прогнозирует скорое возвращение спроса на нефть к доковидному уровню

"Несмотря на значительное улучшение ситуации по сравнению с кризисной ситуацией, которая наблюдалась год назад, мы видим, что сегодня у нас и снизились запасы достаточно, и увеличился спрос, стабилизировались цены. Тем не менее мы видим, в том числе, что по-прежнему есть риски высокой неопределенности", — сказал Новак в эфире "Россия 24".