2021-06-01T16:03:00+03:00
2021-06-01T16:03:55+03:00
2021-06-01T16:03:00+03:00
2021
https://1prime.ru/oil/20210601/833813922.html
Новак прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Ситуация на мировом рынке нефти улучшается, однако еще остаются риски из-за высокой неопределенности, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Несмотря на значительное улучшение... ПРАЙМ, 01.06.2021
нефтяной рынок, александр новак, новости, энергетика, нефть
https://1prime.ru/images/83381/39/833813908.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83381/39/833813908.jpg
https://1prime.ru/images/83381/39/833813907.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83381/39/833813907.jpg
https://1prime.ru/images/83381/39/833813901.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83381/39/833813901.jpg
https://1prime.ru/oil/20210601/833813758.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Ситуация на мировом рынке нефти улучшается, однако еще остаются риски из-за высокой неопределенности, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Несмотря на значительное улучшение ситуации по сравнению с кризисной ситуацией, которая наблюдалась год назад, мы видим, что сегодня у нас и снизились запасы достаточно, и увеличился спрос, стабилизировались цены. Тем не менее мы видим, в том числе, что по-прежнему есть риски высокой неопределенности", — сказал Новак в эфире "Россия 24".