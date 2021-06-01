МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ в апреле выполнили свои обязательства по ограничению добычи нефти на 114%, однако перепроизводство в ряде стран сохраняется и им нужно его компенсировать, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.

"Участники сделки ОПЕК+ вновь продемонстрировали свою дисциплинированность в отношении целевых уровней по добыче, которые мы установили. Соблюдение сделки в апреле составило 114%, включая Мексику", — сказал министр.

"Но я бы хотел особо напомнить тем участникам, которые добывали сверх своих квот, о необходимости строго придерживаться обязательств, компенсировав перепроизводство", — добавил он.

Бен Сальман отметил, что механизм компенсации перепроизводства нефти в ОПЕК+ действует до конца сентября.

Помимо этого, министр призвал продолжать работу, действуя на опережение, несмотря на признаки улучшения ситуации.

Бен Сальман отметил, что процесс вакцинации в мире набирает обороты и спрос на нефть вырос в крупнейших странах-потребителях, таких как Китай и США. Кроме того, коммерческие запасы нефти в мире сокращаются, приближаясь к среднему уровню 2015-2019 годов.

"Однако облака на горизонте все еще есть, поэтому нам нужно продолжать консультации и мониторить фундаментальные показатели рынка, действуя на опережения, чтобы гарантировать его стабильность", — подчеркнул он.

Страны ОПЕК+ договорились придерживаться прежнего плана по повышению добычи нефти в июле, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

"Договорились сохранить текущую сделку. Никаких изменений", — сказал собеседник агентства.