МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ по итогам заседания альянса решили сохранить прежние параметры сделки, продолжат увеличивать добычу в июле, говорится в коммюнике организации.

"С учетом текущих фундаментальных показателей рынка нефти и консенсуса по его перспективам, заседание:… подтвердило решение, принятое на 15-й встрече стран ОПЕК и вне ОПЕК по поводу корректировок добычи в июле 2021 года с учетом существующий рыночных условий", — сказано в коммюнике.

Стороны также подтвердили решение альянса, принятое в 2020 году, и с учетом поправок, внесенных в июне, сентябре, декабре 2020 года, а также в январе и апреле 2021 года, постепенно возвращать на рынок 2 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК+ в апреле выполнил сделку на 114%

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались. На апрель текущего года они составляли 6,9 миллиона баррелей в сутки, на май — 6,55 миллиона, на июнь составляют 6,2 миллиона, на июль — 5,76 миллиона. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

При этом с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в апреле составляли 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — 7,3 миллиона, в июне будут находиться на уровне 6,6 миллиона, в июле — 5,76 миллиона баррелей в сутки.