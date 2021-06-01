МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут во вторник вечером, отыгрывая решение ОПЕК+ сохранить параметры сделки без изменений, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.53 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,27% — до 70,2 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 3,12% — до 68,39 доллара за баррель.

Ранее во вторник в ожидании решений ОПЕК+ стоимость Brent превысила 71 доллар за баррель впервые с 8 марта, а WTI — отметку в 68 долларов впервые с октября 2018 года.

Позже альянс ОПЕК+ решил сохранить прежние параметры сделки, то есть продолжить увеличение добычи в июле.

"ОПЕК видит напряженность, в то время как ситуация с Ираном на данный момент является весьма спорной. Это все очень оптимистично на фоне постоянно растущего спроса", — сказал агентству Блумберг партнер Again Capital LLC Джон Килдафф (John Kilduff).