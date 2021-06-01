МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Цены на рынке нефти в последние несколько месяцев стабильны, ситуация сбалансирована, полагает вице-премьер РФ Александр Новак. Новак прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке

"Те цены, которые мы наблюдаем на сегодняшний день на рынке, они так же более-менее стабильны на протяжении последних нескольких месяцев, это говорит о том, что постепенно идёт увеличение спроса, увеличение добычи, восстанавливается рынок и ситуация на рынке сбалансирована", — сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24".

"Излишки" запасов нефти в мире снизились с 260 миллионов баррелей до 34 миллионов, а в течение июня уровень запасов выйдет на среднее значение последних пяти лет, заявил Новак.

"На рынке мы наблюдаем уже несколько месяцев баланс спроса и предложения, в первую очередь, благодаря тому соглашению, которое действует уже в течение года. С рынка были сняты значительные объемы, и это позволило снизить излишки запасов с 260 миллионов баррелей до 34. Мы ожидаем, что в июне уже мы выйдем на средний пятилетий уровень", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Однако в нынешнем году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.