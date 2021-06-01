МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. ОПЕК+ повысила прогноз роста спроса на нефть в 2021 году до 6 миллионов баррелей в сутки, сказал вице-премьер РФ Александр Новак.

"В рамках нашей сессии были повышены прогнозы по росту спроса на нефть в мире, в целом этот спрос (рост спроса — ред.), по нашим оценкам, будет составлять в 2021 году 6 миллионов баррелей в сутки", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", указав, что в начале года альянс ожидал рост спроса в 2021 году в 5-5,5 миллиона баррелей в сутки.

Новак также рассказал, что восстановление потребления нефти и нефтепродуктов в мире идет довольно быстрыми темпами по мере развертывания программы вакцинации по всему миру. В частности, по его словам, уровень авиаперевозок сейчас вышел на 65-70% от докризисного, автомобильных перевозок — на уровень в 100% от докризисного, при этом в России — почти 103-105% от докризисного.

"1,9 миллиарда доз уже было вакцинировано. Это значительный показатель, который позволяет с оптимизмом смотреть на то, что будут сниматься локдауны, ограничения, и рост спроса будет восстанавливаться", — сказал вице-премьер.