МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Утверждения Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что достижение цели по углеродной нейтральности к 2050 году не предполагает разработку новых нефтяных и газовых участков, оторваны от реальности, считает глава минэнерго Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман.

Он назвал этот сценарий МЭА сиквелом к фильму "Ла-Ла Ленд", проведя аналогию с идиоматическим выражением, означающим потерю связи с реальностью и жизнь в собственных мечтах и фантазиях.

"Я бы хотел выразить свою точку зрения. Я считаю, что этот сценарий является сиквелом к фильму "Ла-Ла-Лэнд". А если это сиквел "Ла-Ла-Лэнда", то зачем я должен воспринимать его серьезно?" — сказал министр, отвечая на вопрос об отчете МЭА, в котором содержалось утверждение об отсутствии необходимости в новых нефтегазовых проектах для достижения цели по нулевым выбросам CO2.

В мае МЭА опубликовало доклад "Нулевые выбросы к 2050 году", в котором подчеркивается, что достижение цели по углеродной нейтральности к 2050 году не предполагает разработку новых нефтяных и газовых участков.