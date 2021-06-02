МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ / Dow Jones. Нефтяной индустрии, возможно, предстоит пережить свою золотую осень, и в первую очередь это касается тех компаний, которые все еще разрабатывают новые месторождения. Как долго она продлится? Это будет зависеть от того, насколько быстро различные страны станут переходить на более экологически чистые источники энергии.

Во вторник ОПЕК и ее партнеры, включая Россию, договорились немного расширить квоты на добычу, сокращение которых сыграло ключевую роль в стабилизации цен на нефть на фоне связанных с пандемией колебаний спроса. Однако в настоящее время нефтедобывающие страны настроены более оптимистично: процесс вакцинации активизируется, и экономика продолжает восстанавливаться. Тем временем цены на нефть достигли двухлетних максимумов. Нефть продолжает дорожать после встречи ОПЕК+

И хотя крупные публично торгуемые компании окажутся в выигрыше, они не смогут воспользоваться им в полной мере, поскольку их акционеры все настойчивее требуют от них ограничивать инвестиции в нефть и сокращать выбросы парниковых газов. Такие европейские сверхгиганты, как Shell, Total Energies и BP, уже ограничили свои планы по поиску новых запасов нефти. Их американские коллеги, Chevron и Exxon, также пересматривают свои инвестиции.

Их государственные конкуренты, напротив, могут спокойно бурить все новые и новые скважины, рассчитывая удовлетворить будущий спрос и мало задумываясь о своем углеродном следе. Большинство государственных производителей из развивающихся стран отвечает требованиям местных политиков, которые больше думают о деньгах, занятости и налогах, чем об охране природы. ОПЕК+ решила продолжить увеличение добычи в июле

"Доля проектов, разрабатываемых членами ОПЕК, за следующие 20 лет существенно увеличится, – указывает Пер Магнус Нисвин, аналитик консалтинговой фирмы Rystad Energy. – У национальных нефтяных компаний довольно много действительно выгодных проектов разработки месторождений с минимальными ценами безубыточности ниже 30 долларов за баррель".

Нефтедобывающие компании из стран Персидского залива, в особенности Aramco, а также бразильская Petrobras имеют наиболее высокие шансы на успех благодаря готовым проектам, способным обеспечивать относительно низкозатратное предложение, замещающее собой снижающиеся запасы негосударственных нефтяных гигантов. Менее продвинутые с технической точки зрения национальные производители, возможно, предложат западным компаниям и их высококвалифицированным инженерам-геологоразведчикам некие стимулы за дальнейшее участие в своих проектах. Более мелкие компании также могут выиграть от отступления нефтяных гигантов, если ОПЕК прогнозирует скорое возвращение спроса на нефть к доковидному уровню

Поскольку инвестиции в разведку нефти в течение последних пяти лет оставались низкими, новые проекты могут приносить непропорционально большую прибыль в среднесрочной перспективе, однако их нельзя назвать безрисковыми. Первоочередным фактором неопределенности выступает американская сланцевая нефть, которая добывается быстро и которая покрывала дефицит предложения в последние годы. В настоящее время нефтяники США обеспокоены скорее прибыльностью, чем экспансией, но эта ситуация может измениться. Общеотраслевой приток инвестиций может привести к избыточному предложению.

Кроме того, остается неизвестным, насколько быстро экономики мира откажутся от углеводородов. Чем быстрее это произойдет, тем выше риск списаний для компаний, продолжающих бурить нефть, и тем больше шансов на то, что ставка на низкоуглеродные проекты оправдается. "Топливно-энергетическая система следующих двух или трех десятилетий будет самой диверсифицированной за всю историю. Все эти цифры непостоянны", — отмечает аналитик Bernstein Освальд Клинт.

Быстрое сокращение выбросов углекислого газа будет выгодно тем нефтяным и газовым компаниям, которые, как, например, Shell, пытаются возглавить энергетический переход и инвестируют в возобновляемую электроэнергию, биотопливо, улавливание углерода и водород. Основываясь на более или менее агрессивных сценариях глобального сокращения углеродных выбросов, Клинт прогнозирует, что стоимость Shell может вырасти на 20%-58%.

В то время как акционеры требуют от публичных нефтяных гигантов пересмотра новых больших проектов в сфере ископаемого топлива, у национальных нефтяных компаний появился шанс. Приведет ли он их к успеху, будет зависеть от темпов декарбонизации экономики.

— Автор Rochelle Toplensky, rochelle.toplensky@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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