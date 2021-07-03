ДОХА, 3 июл — ПРАЙМ. Компания "Лукойл" официально уведомила власти Ирака о намерении продать свою долю месторождения Западная Курна-2 китайским компаниям, сообщил в субботу в видеовыступлении, размещенном в социальной сети Facebook, министр нефти Ирака Ихсан Абдель Джаббар. ФАС оштрафовала двух нефтетрейдеров по делу о картельном сговоре

"Компания Лукойл направила официальное уведомление, в котором говорится о ее желании продать ее долю в месторождении Западная Курна-2 китайским компаниям", — отметил министр.

В 2014 году "Лукойл" начал промышленную добычу нефти на месторождении Западная Курна-2 на юге страны. Это одно из крупнейших в мире месторождений.

Кроме того, Абдель Джаббар упомянул, что одна из крупнейших в мире нефтяных компаний BP рассматривает возможность прекращения работы в Ираке, поскольку инвестиционная среда в стране является "неподходящей для сохранения крупных инвесторов, поэтому все они либо ищут другие рынки, либо другого партнера".

Лукойл" в Ираке работает на месторождениях Западная Курна 2 и Эриду (Блок-10). Западная Курна-2 является одним из крупнейших месторождений в мире. В 120 километрах от него расположен Блок 10 площадью 5,8 тысячи квадратных километров. В пределах блока в 2016 году "Лукойл" открыл месторождение Эриду. Это открытие стало крупнейшим в иракском нефтяном секторе за последние 20 лет.

"Лукойл" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.