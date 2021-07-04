БАКУ, 4 июл — ПРАЙМ. Взрыв в азербайджанском секторе Каспия, по первичным данным специалистов, связан с извержением вулкана, говорится в заявлении министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана. В Азербайджане назвали возможную причину взрыва на Каспии

Ранее источник сообщил РИА Новости, что добывающая платформа горит в азербайджанском секторе Каспия, пожар произошел после взрыва. В Госнефтекомпании Азербайджана сообщили РИА Новости, что аварии на морских платформах на Каспии не зафиксировано.

"В настоящее время специалисты министерства экологии и природных ресурсов и Республиканского центра сейсмологической службы проводят расследование произошедшего в море взрыва. По предварительной версии специалистов, причиной взрыва стало извержение вулкана", — говорится в заявлении.

Ранее источник сообщил о взрыве на добывающей платформе на Каспии