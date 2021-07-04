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Азербайджан назвал причину взрыва на Каспии
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Взрыв в азербайджанском секторе Каспия, по первичным данным специалистов, связан с извержением вулкана, говорится в заявлении министерства экологии и природных ресурсов... ПРАЙМ, 04.07.2021
азербайджан, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БАКУ, 4 июл — ПРАЙМ. Взрыв в азербайджанском секторе Каспия, по первичным данным специалистов, связан с извержением вулкана, говорится в заявлении министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что добывающая платформа горит в азербайджанском секторе Каспия, пожар произошел после взрыва. В Госнефтекомпании Азербайджана сообщили РИА Новости, что аварии на морских платформах на Каспии не зафиксировано.
"В настоящее время специалисты министерства экологии и природных ресурсов и Республиканского центра сейсмологической службы проводят расследование произошедшего в море взрыва. По предварительной версии специалистов, причиной взрыва стало извержение вулкана", — говорится в заявлении.
Ранее источник сообщил о взрыве на добывающей платформе на Каспии