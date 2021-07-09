МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Минэкономразвития повысило прогноз средней цены на нефть марки Urals в 2021 году до 65,9 доллара за баррель с прежней оценки в 60,3 доллара за баррель, следует из направленного в регионы письма министерства с промежуточным вариантом среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ на текущий год и предстоящую трехлетку.

Документ имеется в распоряжении РИА Новости, его подлинность подтвердили в министерстве. В письме отражены показатели прогноза в его базовой версии.

"Цены на нефть у нас идут выше прогнозной траектории. Это результат быстрого восстановления мировой экономики, недостатка предложения, действующих ограничений ОПЕК+. В результате прогнозная среднегодовая цена нефти на текущий год повышена на 5,6 доллара за баррель – до 65,9 доллара, на 2022 год — на 8,6 доллара за баррель, до 64,8", — подтвердил представитель министерства.

В апрельской версии прогноза Минэкономразвития прогнозировало среднюю цену нефти марки Urals в 2022 году на уровне 56,2 доллара за баррель.

В среднесрочной перспективе, по оценкам министерства, цена на нефть будет снижаться — до 60,8 доллара за баррель в 2023 году и 57,4 доллара в 2024 году (в апрельском прогнозе – 54,8 и 54,2 доллара за баррель соответственно).

По словам представителя Минэкономразвития, промежуточные параметры прогноза исходят из тех договоренностей по сделке ОПЕК+, которые достигнуты и выполняются. "Надо дождаться их итогов (текущих переговоров по дальнейшим условиям сделки — ред.), и конечно, мы их учтем в августовском прогнозе, если какие-то параметры изменятся", — отметили в министерстве.

В текущей промежуточной версии прогноза сохранена оценка уровня добычи нефти в России в текущем году в 549,8 миллиона тонн. "По добыче нефти и газа работаем с Минэнерго, Минэнерго подтвердило цифру — 549,8 миллиона", — сказал представитель МЭР.