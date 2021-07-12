МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Добыча нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США, значительная часть производства которых представляет сланцевую нефть, в августе 2021 года вырастет по сравнению с текущим месяцем на 42 тысячи баррелей в день, или на 0,5%, до 7,907 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.

Добыча на Permian вырастет на 53 тысячи баррелей, до 4,7 миллиона баррелей в день, а на Appalachia — на 2 тысячи, до 133 тысяч баррелей в сутки. EIA также ожидает, что добыча на Haynesville не изменится и останется на уровне 34 тысячи баррелей в день. США снизили прогноз по урожаю пшеницы в России

При этом добыча на месторождениях Bakken, Niobrara и Anadarko снизится на 3 тысячи, до 1,113 миллиона, 537 и 351 тысячи соответственно, баррелей в сутки соответственно. Ожидается, что на месторождении Eagle Ford добыча снизится на 4 тысячи, до 1,039 миллиона баррелей в сутки.

EIA ожидает в августе общего сокращения добычи газа на всех этих месторождениях на 46 миллиона кубических футов, до 85,506 миллиарда кубических футов в сутки.

Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в июне уменьшилось по сравнению с предыдущим месяцем на 269, до 6252. Цена нефти падает на рисках увеличения добычи ОПЕК+

Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Большой резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.

Министерство финансов США до июля 2022 года разрешило американским компаниям ограниченное взаимодействие с венесуэльской государственной нефтяной компанией PdVSA по экспорту и реэкспорту сжиженного углеводородного газа, сообщило ведомство.

Временная лицензия не разрешает "совершать расчеты с помощью нефти и нефтепродуктов", а также не дает право на взаимодействие с другими компаниями и лицами, находящимися под санкциями в отношении Венесуэлы.

США с 2014 года ввели против Венесуэлы широкий ряд санкций, самые болезненные из которых касаются нефтяной и финансовой отраслей. Всего в международных банках в результате санкций США и ЕС в отношении Венесуэлы заблокированы около 5,5 миллиарда долларов, принадлежащих этой стране.

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