МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Китай, крупнейший импортер энергоносителей в мире, увеличил закупки нефти в июне несмотря на растущие цены. Накопленные в прошлом году запасы в коммерческих нефтехранилищах снижаются. Пекин пытается сбалансировать спрос и предложение на внутреннем рынке и повысить рентабельность переработки. Власти оказывают давление на независимые нефтеперерабатывающие компании с целью сократить спрос на импортное сырье в ближайшие месяцы и сдержать рост мировых цен на нефть. Сколько заработает Россия на новой нефтяной лихорадке

ДЛЯ ДЕШЕВОЙ НЕФТИ МЕСТА ХВАТИТ

По неофициальным данным, предоставленным компанией OilX, импорт нефти в Китай в июне увеличился на 8,81% по сравнению с месяцем ранее, достигнув 10,54 млн барр./сут. Однако по отношению к июню 2020 года, поставки в страну снизились на 2,45 млн барр./сут. OilX является провайдером аналитической информации в сфере энергетики, которая отличается высокой степенью корреляции с официальными статистическими данными.

Во втором квартале прошлого года из-за жестких ограничительных мер, введенных во время роста заболеваемости коронавирусом, произошло обвальное падение цен на нефть.

21 апреля эталонный сорт Brent подешевел до $9,12/барр. Днем ранее цена на фьючерс на американский WTI — эталонный сорт для Западного полушария — упала ниже нулевой отметки до — $37/барр. Средняя цена Brent в 2020 году составила менее $42/барр. Нефтяной гигант рассказал о затмившем великие потрясения кризисе

Благодаря жестким мерам, направленным на борьбу с заболеванием, Китай первым среди развитых стран отменил ограничительные меры, что способствовало быстрому восстановлению экономике страны. Китайские государственные и независимые нефтеперерабатывающие компании воспользовались обвальным падением цен на энергоносители и стремительно нарастили поставки из-за рубежа. В результате, на внутреннем рынке совокупное предложение нефти — собственная добыча и импорт — значительно превысило фактический объем нефтепереработки в Китае. Весь излишний объем направлялся в стратегические и коммерческие хранилища.

Данные о стратегических и коммерческих запасах нефти Пекин не предоставляет.

По оценке экспертов, в 2020 году китайские хранилища заполнялись быстрыми темпами — в среднем 1,29 млн барр./сут. Таким образом, в прошлом году стратегические и коммерческие запасы Китая увеличились примерно на 65 млн т нефти. Западные новостные агентства неоднократно сообщали о скором полном заполнении хранилищ, что должно было заставить китайские компании сократить импорт.

Однако в Китае опережающими темпами строились новые хранилища, в которых накапливалась вся излишняя нефть.

Кроме того, в Китае быстро растет переработка, поскольку в стране строятся новые нефтеперерабатывающие и нефтехимические комплексы. Согласно прогнозу экономического и технологического исследовательского института при СNPC, нефтеперерабатывающие мощности страны к 2025 году увеличатся до 20 млн барр./сут. В конце 2020 год этот показатель составлял 17,5 млн барр./сут. Сейчас в Китае строятся четыре нефтехимических комплекса, которые способны перерабатывать 1,4 млн барр./сут., что превышает мощность всех НПЗ Великобритании.

НЕЗАВИСИМЫЕ НПЗ ПОШЛИ НА ЗАКЛАНИЕ

В первом квартале 2021 года Китай продолжил закупать большие объемы нефти за рубежом, но из-за роста цен во втором квартале импорта существенно снизился. Китай начал использовать накопленные запасы и проводить политику с целью поставить под контроль импорт нефти в страну. Нефтяной гигант рассказал о затмившем великие потрясения кризисе

По данным OilX, с апреля до конца июня количество нефти в китайских хранилищах сократилось с 436 млн барр. (59,7 млн т) до 413 млн барр. (56,6 млн т). OilX использует данные, полученные с космических спутников, и может учитывать только запасы, содержащиеся только в наземных хранилищах. Обычно в таких хранилищах содержатся коммерческие запасы, стратегические запасы направляются в подземные хранилища. Сокращение запасов совпадает с периодом уверенного роста нефтяных цен на мировом рынке в связи с увеличением спроса на фоне восстановления мировой экономики.

После отмены ограничений, введенных во время пандемии коронавируса, китайские НПЗ нарастили объемы производства слишком быстро — быстрее, чем увеличился спрос на нефтепродукты внутри страны. В результате, предложение превысило спрос, а рентабельность переработки снизилась почти до нуля. Силуанов предупредил о падении нефтегазовых доходов России

Ситуация потребовала вмешательства властей. Пекин убедительно посоветовал крупным нефтяным компаниям с государственным участием прекратить продажу независимыми НПЗ своих квот на импорт нефти. Кроме того, правительство сократило второй пакет квот на импорт нефти для независимых компаний на 35% — до 35,24 млн т.

В связи с этим западные эксперты ожидают, что импорт нефти в ближайшие месяцы будет сокращаться несмотря на уменьшение запасов. Китайские власти также оказывают давление на независимые НПЗ с целью заставить их сократить объемы переработки. Это будет иметь негативные последствия для провинции Шандун, где находится большинство независимых НПЗ.

В прошлом месяце следственные органы начали расследование случаев уклонения от уплаты налогов и нарушения природоохранного законодательства со стороны негосударственных НПЗ. По мнению аналитиков, давление на независимые нефтеперерабатывающие компании приведет к сокращению их доли на китайском рынке, что позволит усилить позиции нефтяных компаний с государственным участием. Сократив административными методами спрос на нефть со стороны независимых нефтеперерабатывающих компаний, Пекин стремится уменьшить объемы поставок нефти и сдержать рост цен на это вид энергоносителей.