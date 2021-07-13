2021-07-13T17:53:17+03:00
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2021-07-13T17:53:17+03:00
2021
https://1prime.ru/oil/20210713/834188832.html
Объем нефтяных разливов "Лукойла" в 2020 году вырос почти троекратно
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Объем разлитой при происшествиях нефти у организаций группы "Лукойл" в 2020 году увеличился почти в три раза — до 43 тонн против 16 тонн годом ранее, следует из отчета компании... ПРАЙМ, 13.07.2021
экология, лукойл, нефть, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Объем разлитой при происшествиях нефти у организаций группы "Лукойл" в 2020 году увеличился почти в три раза — до 43 тонн против 16 тонн годом ранее, следует из отчета компании.
"В 2020 году произошли четыре существенных разлива с попаданием нефти в водные объекты (в Республике Коми, Ненецком автономном округе и Западной Сибири), что повлияло на динамику данных", — говорится в материалах компании.
Удельный коэффициент разливов в 2020 году вырос по сравнению с показателями 2019 года в три раза и составил 0,6 килограмма разлитой нефти на 1 тысячу тонн добытых нефти и газового конденсата.
В материалах также уточняется, что в 2018-2019 годах существенных разливов не было, объем разлитой нефти составил 32 и 16 тонн соответственно.
Последний разлив был обнаружен в мае этого года. Тогда в акваторию реки Колвы (Республика Коми) попало почти 9 кубических метров нефтесодержащей жидкости.