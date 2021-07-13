МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Объем разлитой при происшествиях нефти у организаций группы "Лукойл" в 2020 году увеличился почти в три раза — до 43 тонн против 16 тонн годом ранее, следует из отчета компании.

"В 2020 году произошли четыре существенных разлива с попаданием нефти в водные объекты (в Республике Коми, Ненецком автономном округе и Западной Сибири), что повлияло на динамику данных", — говорится в материалах компании.

Удельный коэффициент разливов в 2020 году вырос по сравнению с показателями 2019 года в три раза и составил 0,6 килограмма разлитой нефти на 1 тысячу тонн добытых нефти и газового конденсата. "Газпром" сделал еще один шаг по приручению Европы

В материалах также уточняется, что в 2018-2019 годах существенных разливов не было, объем разлитой нефти составил 32 и 16 тонн соответственно.

Последний разлив был обнаружен в мае этого года. Тогда в акваторию реки Колвы (Республика Коми) попало почти 9 кубических метров нефтесодержащей жидкости.