Запасы нефти в США за неделю выросли до 439,7 миллиона баррелей, добыча осталась на прежнем уровне
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 июля, выросли на 0,5%, или на 2,1 миллиона баррелей, до 439,7 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.
Показатель непрерывно снижался восемь недель подряд. Таким образом, запасы нефти в США выросли с впервые с середины мая.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижение показателя на 4,16 миллиона баррелей.
Стратегический резерв нефти в стране остался на уровне предыдущей недели в 621,3 миллиона баррелей, также сообщает министерство. При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетную неделю снизились до 36,7 миллиона с 38,1 миллиона баррелей неделей ранее.
Запасы бензина в США за неделю снизились на 0,1 миллион баррелей (на 0,1%), до 236,4 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 1 миллион баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 1,3 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 141 миллиона баррелей, в то время как прогнозировался их рост на 0,6 миллиона баррелей.
ДОБЫЧА
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 16 июля, осталась на уровне предыдущей недели в 11,4 миллиона баррелей в день, говорится в обзоре. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,3 миллиона баррелей в сутки.
Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,31 миллиона баррелей в сутки.
Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в мае составила 11,23 миллиона баррелей в сутки, в июне — 11,21 миллиона.
Минэнерго США 7 июля повысило прогноз средней добычи нефти в стране на 2021 год до 11,1 миллиона баррелей в сутки, на 2022 год — увеличило до 11,85 миллиона баррелей в день.
https://1prime.ru/oil/20210721/834262538.html