МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 июля, выросли на 0,5%, или на 2,1 миллиона баррелей, до 439,7 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Нефтесервисная Baker Hughes в первом полугодии сократила убыток в 20 раз

Показатель непрерывно снижался восемь недель подряд. Таким образом, запасы нефти в США выросли с впервые с середины мая.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижение показателя на 4,16 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране остался на уровне предыдущей недели в 621,3 миллиона баррелей, также сообщает министерство. При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетную неделю снизились до 36,7 миллиона с 38,1 миллиона баррелей неделей ранее.

Запасы бензина в США за неделю снизились на 0,1 миллион баррелей (на 0,1%), до 236,4 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 1 миллион баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 1,3 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 141 миллиона баррелей, в то время как прогнозировался их рост на 0,6 миллиона баррелей. Стоимость нефти растет в ожидании статистики по запасам в США

ДОБЫЧА

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 16 июля, осталась на уровне предыдущей недели в 11,4 миллиона баррелей в день, говорится в обзоре. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,3 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,31 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в мае составила 11,23 миллиона баррелей в сутки, в июне — 11,21 миллиона.

Минэнерго США 7 июля повысило прогноз средней добычи нефти в стране на 2021 год до 11,1 миллиона баррелей в сутки, на 2022 год — увеличило до 11,85 миллиона баррелей в день.