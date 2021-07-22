МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) совместно с регуляторами и бизнесом стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в среду провела первые имитационные биржевые торги нефтепродуктами, сообщается на сайте комиссии. Нефть дешевеет в рамках коррекции

Председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович в июне заявил, что договор об общем рынке нефти и нефтепродуктов ЕАЭС должен быть подписан до 1 января 2023 года.

"Двадцать первого июля Евразийская экономическая комиссия совместно с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей в рамках работы по созданию общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза провела первые имитационные биржевые торги нефтепродуктами. Состоялось более 60 сделок с бензином и дизельным топливом", — говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие представители уполномоченных органов и бизнес-сообщества стран евразийской "пятерки", в том числе министерство энергетики РФ, министерство торговли и интеграции Казахстана, министерство энергетики и промышленности Киргизии, концерн "Белнефтехим", биржевые площадки Белоруссии и Казахстана (Белорусская универсальная товарная биржа, биржа ЕТС и "Каспий"), а также нефтяные компании.

Правила биржевых торгов нефтью и нефтепродуктами в ЕАЭС должны быть приняты до 1 января 2024 года. Участники имитационных торгов подтвердили намерение подготовить и запустить механизмы биржевой торговли в эти сроки. Торговля на общем рынке будет осуществляться посредством заключения как биржевых, так и внебиржевых договоров. Мосбиржа с 27 июля запустит торги мини-фьючерсом на индекс РТС

"Потенциальный объем торговли нефтепродуктами исходя из общего товарооборота, который зафиксирован у нас в последние годы на уровне 2-2,5 миллиона тонн, составит ориентировочно 0,2-0,5 миллиона тонн… Этого достаточно, чтобы отработать ключевые механизмы. Нашими совместными усилиями, при поддержке органов власти и компаний государств союза, будет создана технологическая основа организации и функционирования биржевых институтов, способствующих созданию конкурентной среды на создаваемых рынках", — приводятся в сообщении слова директора департамента энергетики ЕЭК Вадима Закревского.

Основным результатом торговой сессии стала практическая реализация биржевых механизмов в системе электронных торгов, проработка особенностей осуществления сделок, клиринга и определения рыночного уровня цен на энергоресурсы, отмечается в релизе.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Ранее планировалось, что единые рынки нефти и газа в ЕАЭС заработают в 2025 году.