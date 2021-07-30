МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Китай использует стратегические запасы с целью сократить импорт нефти. Переработка нефти в стране достигла рекордного уровня. Пекин урезал квоты на импорт нефти для независимых НПЗ. Поставки ВСТО и Юралс на китайский рынок сокращаются. Ожидается, что переработка во втором полугодии значительно вырастет, а импорт может остаться на уровне прошлого года.

ПЕКИН НЕ ХОЧЕТ ДОРОГОЙ НЕФТИ

Поставки нефти в Китай, который является крупнейшим импортером энергоносителей в мире, снизились в июне на 2% по сравнению с месяцев ранее — до 9,77 млн барр./сут., самого низкого показателя с начала года. По данным Главного таможенного управления КНР, в первой половине 2021 года импорт нефти в страну составил 260,66 млн т (10,51 млн барр./сут.) — на 3% меньше относительно того же периода годом ранее.

С начала года эталонный сорт Brent подорожал более, чем на 40%, что негативно сказывается на развитии экономики Китая. Собственная добыча может обеспечить потребности внутреннего рынка менее чем на треть, поэтому зависимость Китая от поставок нефти из-за рубежа очень высокая. В связи с этим в Пекине было принято решение использовать сырье из стратегических запасов, чтобы сократить импорт и сдержать рост мировых цен на нефть. Минфин знает о просьбе "Русала" о снижении пошлины на экспорт металлов

В прошлом году из-за падения спроса во время пандемии коронавируса произошло обвальное падение цен на энергоносители, чем воспользовались китайские компании, которые скупали нефть в больших объемах по всему миру. В июне 2020 года поставки нефти в Китай достигли рекордного показателя — 12,99 млн барр./сут. В связи с ростом поставок предложение нефти на внутреннем рынке значительно превысило мощности китайских НПЗ. Все избыточные объемы сырья направлялись в коммерческие и стратегические хранилища.

Пекин не предоставляет информацию о своих коммерческих и стратегических запасах, поэтому участники рынка вынуждены использовать неофициальные данные, основанные на расчетах компаний, которые отслеживают спрос и предложение нефти в Китае. По расчетам агентства Kpler, совокупные запасы нефти в китайских хранилищах достигли рекордного уровня в сентябре прошлого года, составив 937,71 млн барр. (≈128 млн т).

В связи с подорожанием нефти китайские компании вынуждены использовать наколенные запасы. Переработка дешевой нефти, закупленной в прошлом году по низким ценам, позволила китайским НПЗ повысить рентабельность производства. По данным Kpler, в июне совокупные запасы нефти в китайских хранилищах снизились до 879,46 млн барр. (≈120,5 млн т).

Если раньше использовалась нефть из коммерческих хранилищ, сейчас Пекин готов предложить сырье из стратегических запасов. По данным западных информационных агентств, до конца июля китайские государственные НПЗ получат из стратегических запасов от 22 до 29 млн барр. (3-4 млн т), что позволит сократить объемы импорта и сдержит рост цен на нефть.

РЕКОРДНЫЕ ОБЪЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ

В первом полугодии объем переработки нефти в Китае достиг 353,35 млн т (15,13 млн барр./сут.) — на 10,7% больше по сравнению с январем — июнем прошлого года.

Согласно данным Национального статистического бюро КНР, в июне переработка нефти достигла рекордного уровня — 60,82 млн т (14,8 млн барр./сут.). Предыдущий рекорд был установлен в мае этого года, когда этот показатель достиг 14,25 млн барр./сут.

Рост объемов переработки июне связан с завершением плановых ремонтных работ и возобновлением производства на пяти НПЗ, принадлежащих государственным компаниям Sinopec и PetroChina. Совокупные мощности этих НПЗ достигают 38 млн т/г.

Кроме того, независимые нефтеперерабатывающие предприятия, среди которых выделяются два гигантских нефтехимических комплекса Hengli Petrochemical Refinery и Zhejiang Petroleum and Chemical (ZPC), также наращивают объемы. Средний показатель загрузки независимых нефтеперерабатывающих предприятий в июне достиг 73,8% по сравнению с 66,7% месяцем ранее. На эти предприятия приходится около 30% от всех нефтеперерабатывающих мощностей Китая. По данным S&P Global Platts, в первом полугодии они импортировали 94,97 млн т нефти и нефтяного сырья.

"САМОВАРАМ" СОКРАТЯТ КВОТЫ

Пекин крайне обеспокоен, что увеличение производства в независимом секторе способствует росту импорта и подорожанию нефти. Кроме того, растущее производство нефтепродуктов ведет к избытку предложения на внутреннем рынке и падению рентабельности нефтепереработки. В связи с этим в июне правительство сократило квоты, которые позволяют независимыми НПЗ самостоятельно закупать нефть за рубежом. Во втором полугодии независимые НПЗ смогут импортировать 35,24 млн т нефти — на 35% меньше, чем планировалось ранее.

Сокращение квот отразится на производстве малых и средних НПЗ, расположенных в провинции Шандун, известных как "самовары" из-за низкой глубины переработки. Несколько "самоваров" лишились квот и не смогут в третьем квартале закупать нефть за рубежом. При этом Hengli Petrochemical Refinery и ZPC смогут импортировать нефть в необходимом объеме. Минфин не ждет выпадающих доходов бюджета при запрете экспорта бензина

Китайские власти также ввели импортную пошлину на легкий газойль, ароматические углеводороды и битум, которые используются независимыми НПЗ. Кроме того, регулирующие ведомства инициировали расследование случаев продажи крупными государственными компаниями импортных квот, которые охотно покупают "самовары".

Эксперты прогнозируют, что независимые НПЗ сократят импорт нефти в третьем и четвертом кварталах примерно на 350 тыс. барр./сут. и на 250 тыс. барр./сут. соответственно.

ПОСТАВКИ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ В КИТАЙ СНИЖАЮТСЯ

Китай является вторым крупнейшим рынком сбыта для российских экспортеров нефти после ЕС. Российскую нефть сорта ВСТО (Восточная Сибирь — Тихий океан) пользовалась высоким спросом на китайском рынке со стороны независимых НПЗ. Из-за сокращения импорта в Китай российские экспортеры сорта ВСТО вынуждены направить часть объемов в другие страны — в том числе в США.

Китайские независимые НПЗ, в том числе "самовары", покупают российскую нефть в порту Козьмино на побережье Японского моря, который является конечным пунктом магистрального нефтепровода ВСТО. Поставки в объеме 600 тыс. барр./сут. по трубопроводу Сковородино-Мохе — отводу от ВСТО до китайской границы — которые осуществляет "Роснефть" согласно долгосрочному контракту с китайской CNPC, сокращению не подлежат.

В первой половине 2021 года Китай в разы сократил импорт российской нефти сорта Юралс. По данным компании Refinitiv Eikon, в январе — июне морские поставки Юралс на китайский рынок снизились до 1,8 млн т по сравнению с 7,86 млн т за тот же период 2020 года. В прошлом году после обвала цен на нефть в апреле китайские компании скупали в больших объемах Юралс в Европе. Однако в этом году из-за подорожания российского сорта арбитражное окно (возможность поставки из одного региона в другой благодаря разнице в ценах) закрылось. Расходы на доставку нефти из Европы в Юго-Восточную Азию морским путем высокие, поэтому Китай предпочитает покупать нефть в странах Персидского залива.

ПЕРЕРАБОТКА ВЫРАСТЕТ, А ИМПОРТ МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ

Западные эксперты уверены, что сокращение производства независимыми НПЗ будет компенсировано за счет увеличения переработки крупными государственными компаниями Sinopec и PetroChina. Энергетические консалтинговые агентства Rystad Energy, FGE и Energy Aspects ожидают, что переработка в Китае во втором полугодии вырастет до 14,5-14,6 млн барр./сут., но импорт нефти останется на уровне прошлого года — менее 11 млн барр./сут., или вырастет незначительно — до 11,5 млн барр./сут.

Однако китайское агентство SIA Energy прогнозирует, что переработка в июле-декабре увеличится до 16 млн барр./сут., а импорт нефти достигнет 12,48 млн барр./сут. несмотря на использование стратегических запасов.