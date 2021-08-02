МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. "Лукойл" в партнерстве с итальянской Eni открыл нефтяную залежь на блоке 10 на шельфе Мексики, начальные ресурсы могут составлять 200 миллионов баррелей нефтяного эквивалента, сообщается в совместном релизе компаний. Добыча нефти и конденсата в России в июле выросла

"Лукойл" объявляет об открытии нефтяной залежи на поисковой площади Sayulita Блока 10 на шельфе Мексики по итогам бурения разведочной скважины. По предварительным оценкам, начальные геологические ресурсы новой залежи могут составлять до 200 млн барр. н. э. Скважина Sayulita-1 EXP является уже второй подряд успешной скважиной, пробуренной компанией в партнерстве с оператором Eni в рамках обязательств на Блоке 10", — говорится в сообщении.

В ближайшее время "Лукойл" и Eni приступят к подготовке плана оценки открытия и выявления потенциальной синергии для коммерческой разработки.

Блок 10 на 65% принадлежит Eni, на 20% — "Лукойлу" и на 15% — Capricorn.