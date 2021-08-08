ДОХА, 8 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco по итогам второго квартала 2021 года составила 25,5 миллиарда долларов, что на 288% больше показателя аналогичного периода прошлого года, который составил 6,6 миллиарда, говорится в сообщении компании по итогам прошедшего периода. Первая неделя августа стала для нефти худшей с октября 2020 года

"Чистая прибыль компании за второй квартал составила 95,5 миллиарда риалов (25,5 миллиарда долларов) с ростом на 288% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За полугодие компания получила чистую прибыль в размере 176,9 миллиарда риалов (47,2 миллиарда долларов) против $23,2 миллиарда годом ранее, рост составил 103%. Рост доходов обусловлен улучшением мировой конъюнктуры, восстановлением роста спроса на нефть, ослаблением ограничительных мер благодаря массовой вакцинации от коронавируса", — отмечается в сообщении компании.

Компания выплатила дивидендов по итогам второго квартала в размере 70,3 миллиарда риалов (18,8 миллиарда долларов). Средний уровень добычи по итогам квартала в компании составил 11,7 миллиона баррелей в сутки нефти.

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