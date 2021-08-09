МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Добыча нефти "Лукойла" за первое полугодие 2021 года без учета проекта "Западная Курна 2" снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,3%, до 38,2 миллиона тонн, сообщила компания. Лукойл открыл нефтяную залежь на шельфе Мексики

"За 6 месяцев 2021 года добыча нефти без учета проекта Западная Курна-2 составила 38,2 миллиона тонн, что в среднесуточном выражении на 4,3% ниже уровня аналогичного периода 2020 года", — говорится в сообщении.

Как отмечает компания, динамика добычи нефти связана с заключенным в апреле 2020 года соглашением ОПЕК+, которое привело к ограничению объемов добычи нефти группой "Лукойл" на территории России и по некоторым международным проектам.